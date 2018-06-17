〈中部〉仁愛春茶賽 首見兩原民獲頭等獎

2018-06-17

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉是國內高山茶重要產地，仁愛鄉農會十六日舉辦二○一八年「台灣高山茶王」春茶競賽頒獎典禮，新東興茶業陳秀滿榮獲特等獎，連同前年冬茶及去年春、冬茶賽掄元，新東興茶業已締造難得四連霸紀錄；此外今年也首度有兩位原住民茶農獲得頭等獎，其中姑姆．鄔民是去年百大青農得主，大學畢業返鄉從農僅兩年，開心表示獲獎是莫大鼓勵，未來還要更加努力。

新東興茶業 特等獎4連霸

仁愛鄉農會春茶競賽今年參賽五百餘件，眾所矚目的特等獎由新東興茶業陳秀滿獲得，這也是新東興茶業連續四座特等獎，總計參加仁愛鄉高山茶賽八年來拿下九座特等獎，創造難得紀錄，陳秀滿與丈夫黃加棟、兒子黃名村、黃名江也分享獲獎心得，認為好茶首重茶園管理，製茶則須天時地利人和，掌握高山茶清香與喉韻足的特色。

農會輔導 原民烘焙技術提升

此外，今年茶賽也有兩位原住民茶農姑姆．鄔民、高煜棠獲得頭等獎，近幾屆原住民只有一人或無人進榜，兩人的優異表現，農會總幹事戴錦稔認為是農會加強培育鄉內青農製茶、評茶師已收到效果，讓原鄉茶農不僅專注於種茶，後續的烘焙製作技術也有大幅提升。

年僅廿五歲的姑姆．鄔民兩年前屏科大農業經營系畢業，毅然返鄉跟著父親學習茶園管理，去年即獲得百大青農肯定，姑姆．鄔民特別感謝農委會輔導，在百大青農計畫裡有專業職人陪伴制度，讓她可以就近選擇專業的製茶師傅學習製茶技術，她也參與農會的初、中級評茶師認證，去年茶賽先獲優良獎，今年成績大躍進獲得頭等獎。

高煜棠則是翠巒部落的原住民茶農，也有自己的製茶廠，為了不枉費場地與設備，配合農會輔導加強提升製茶技術，今年獲頭等獎肯定，讓他十分開心。

農委會茶業改良場副場長邱垂豐表示，今年仁愛鄉高山茶不論茶葉栽種的氣候環境，以及採收、製作的天氣狀況都不錯，春茶整體品質提升，入等的茶樣清香，滋味甘醇。

今年春茶競賽得獎產品農會收購價優良獎三千六百元、銀獎五千五百元、金獎七千五百元、頭等獎一萬二千元、特等獎八萬元，與往年一樣，至於市場零售價則依茶區海拔高度、品質，每斤從二千元至四、五千元不等。