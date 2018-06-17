〈中部〉大凍山多林停車場禁露營 開罰6萬起跳

2018-06-17

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕國內近年興起露營風，有些人卻在風景區公有停車場停車格紮營，除影響其他遊客停車權益，炊煮危及環境安全，所製造的垃圾未帶走，在在為人詬病，繼阿里山國家風景區管理處立牌警告開罰這類行為後，嘉義林管處本月開始也在大凍山多林停車場張貼禁止露營公告，違者依森林法開罰六萬元至六十萬元。

台十八線阿里山公路旁的二延平步道是觀賞日出、夕陽與雲海景點，闢建二延平停車場後，卻被露營族盤據，曾有六輛露營車占用十二個停車格，網友群起撻伐，阿管處去年七月立牌公告禁止露營，一發現違規，先會同警方柔性勸導，未離開者依違反「發展觀光條例」第六十四條開罰五千元至一百萬元。

竹崎鄉大凍山也是熱門登山路線，平日遊客數以百計，假日更是絡繹於途，林管處為方便山友停車，在多林登山口闢設五十八個停車格的停車場，未料也淪為露營車天堂，林管處本月十二日公告加強取締。

林管處副處長李定忠說，多林登山口的停車格需求在假日逾百個，在一位難求情況下，露營車長時間占用，引起山友不滿，守規矩的露營客也看不下去，抨擊占用停車格者是露營界之恥，林管處公告禁止「露營、拋棄垃圾、生火」等行為，針對勸導不聽者蒐證後，依違反森林法第三十四、四十三、五十六之一等條規定，開罰六萬元至六十萬元。