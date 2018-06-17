〈中部〉嘉市北段鐵路高架化 永久軌徵私地1.9公頃

2018-06-17

〔記者王善嬿／嘉市報導〕交通部鐵路局北部工程處昨天召開嘉義市區鐵路高架化計畫之國華街以北路段第一場公聽會，首次公布鐵高永久軌路權線範圍，鄉親關注徵收的土地範圍，七十八歲阿嬤李玉枝不滿家族土地七百餘坪，可能被徵收逾半，陳情調整永久軌路線，北工處長曹樂群允檢討，還說施工期間會設圍籬，做好防制噪音、落塵等設施。

這場公聽會昨天下午在嘉市文化局演藝廳舉行，鐵路局北工處長曹樂群主持，市府秘書長賴明煌、多名市議員與里長及市民共三百餘人與會。

嘉北車站南側 新建高架車站

北工處綜合課長黃國堅簡報，牛稠溪到國華街以北段永久軌設在現行軌西側，路權線範圍二十‧八公尺，沿線經過荖藤里、後湖里、中庄里、北門里、香湖里跟北榮里，而世賢路北段地下道未來填平後施作造型跨越橋，路權線略寬，未來在現行嘉北車站南側會建一座新的高架車站，採島式月台設計，地面到高架鐵路的高度約十六公尺，預期交通更便利且可帶動區域發展。

黃國堅表示，此區段永久軌使用到的公有地面積約六‧七公頃、私有地一‧九公頃，影響的私有地持有人一百八十三人，會先以市價協議購買，協議不成者改採徵收處理。

78歲嬤︰火車離住家僅4公尺

李玉枝說，早年當地是甘蔗園，家族買下七百多坪土地作為工廠、住家及停車場等，政府辦理鐵路高架化案，可能徵收他們四百多坪土地，徵收範圍距離住處建物僅約四公尺，「火車離那麼近，我們怎麼住？」她並指目前嘉北車站搭車人潮少，未帶起周遭經濟發展，質疑「有蓋新車站的必要嗎？」

曹樂群回應，永久軌定線是考量鐵道曲線及減少使用私有地等原則劃設，公聽會蒐集民意作為檢討全案的參考，會再向地主逐戶說明、溝通。