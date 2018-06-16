〈南部〉台南市長選舉 泛綠、泛藍整合 黃偉哲展誠意 黃秀霜挺高思博

2018-06-16

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市長參選人黃偉哲昨日召開記者會，發表教育政策，事後也提到仍有意願進行泛綠陣營的整合，只是無黨籍參選人許忠信聞言，直說會參選到底。

泛綠陣營在下一屆台南市長大選將有兩組人馬，外界擔心分裂的情況會影響選情，並好奇是否有可能請出綠營大老或政要協助整合？對此，黃偉哲表示，當然希望整合，只是不會強求，尤其現在沒有如「宇宙大爆炸」等特殊契機發生，許忠信的參選意願又相當堅定，所以目前看不到曙光，若是最終仍無法整合，他也會秉持兄弟登山各自努力，進行一場不互相攻擊的君子之爭。

許忠信重申 絕對會參選到底

許忠信則重申，他為了參選已經努力兩年，並非臨時起意，也不是為了求官或換得好處，所以絕對會參選到底，用自身的財經專業，為台南的經濟困境找出路。

相較於泛綠出現兩組人馬，泛藍同樣也有代表國民黨的高思博及無黨籍的陳子敬，雙方人馬目前也正協調整合中。高思博表示，會盡最大的善意，也歡迎陳子敬提出機制進行團結。國民黨副主席兼秘書長曾永權昨日南下出席「一○七年三合一選舉輔選督導會報」，也建議高可邀請初選對手黃秀霜擔任競選總部主委；黃則回應，一切都以黨的團結為前提。

為了衝刺選情，陳子敬昨日也趁警察節透過臉書，向員警們致上敬意；另一參選人林義豐則再公布一位「瘋狂星期五」的來賓，證明是「玩真的」。