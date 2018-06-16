〈南部〉農會、糧商滿倉 持續收穀

2018-06-16

〔記者楊金城／台南報導〕台南一期稻作收割已近尾聲，到昨天只剩大約六分之一尚未收割，上週收割以來，農會、糧商即使滿倉，也持續收購市面穀（自營糧）和公糧。

農糧署南區分署長姚志旺台南、嘉義趴趴走，了解稻穀收購現況和協助烘乾濕穀調度，他說，代辦公糧的農會和民營糧商，對於農民繳售公糧一定要收，農會和糧商收購市面穀也沒有因稻穀冷藏桶滿倉就不收。因市面穀一百台斤濕穀跌破九百元，農民已轉向繳售公糧，餘糧還有九百三十元保價收購，政府也補助公糧濕穀調運的運費。

後壁芳榮米廠老闆娘、台南市直轄市米穀商業同業公會理事長黃麗琴說，民營糧商要做生意，怎會不收稻穀？未聞南市同業拒收稻穀，但因農民搶割、青割，一時之間數量大，且烘乾稻穀時間拉長，收穀要排時間。芳榮一期稻穀需要一萬二千公噸，到昨天已收穀超量，但持續收穀，將濕穀轉賣外縣市、調度外縣市代烘稻。

下營弘昌碾米廠一期稻作需要一萬公噸，和芳榮都是大型糧商，也沒有拒收稻穀，並配合農糧署政策，繳售公糧後的餘糧以每百台斤九百三十元保價收購。

後壁農會一期稻作自營糧需要二千多公噸，到昨天自營糧收了三千多公噸、公糧收了四千多公噸，即使冷藏桶滿倉，一樣要收穀。農會供銷部主任林明豐說，昨天有空檔，還幫嘉義新港農會代烘二百公噸、雲林信昌糧商六十公噸的公糧。