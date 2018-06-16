〈南部〉節水灌溉 一期稻穀反增產一成

2018-06-16

〔記者楊金城／後壁報導〕缺水嚴重，嘉南農田水利會加強嘉南灌區今年一萬八千多公頃一期稻作的節水灌溉，農民為了搶水而搶出火氣，盜水事件也層出不窮，但從目前台南稻穀收割產量來看，節水供灌，省下三千萬噸水，稻穀產量未減反增約一成。

水利會長：未來再缺水 將啟動相同模式

農業節水灌溉，在一期作獲得實戰驗證可行。嘉南農田水利會會長楊明風說，節水供灌是非常時期的做法，幸好未對稻米產量減收，水資源愈來愈珍貴，未來再有缺水危機，將啟動相同模式，因應像今年旱象嚴重的枯水期。

農糧署南區分署推估台南一期稻穀增產約一成，已收割近尾聲的六甲、下營、新營、柳營等稻米產區的產量，約一分地有濕穀一千八百台斤到二千台斤，比一期稻穀正常產量略多，後壁區大多超過二千台斤，增產一成多。

強力管控 比目標再節水3千萬噸

嘉南灌區原農業灌溉用水量需要三億噸，水利會和水利署商討後，管控只能用二億一千萬噸農業灌溉用水（水稻水一．八億噸、雜作水三千萬噸），水利會擬定節水供灌，強力執行，今年一期稻作在插秧後，不但延後到一月底供灌、雜作水減供，並採行分區供灌、打折供水、縮短灌溉日數一半、取締盜水、抽用地面水、地下井等節水招數全用上。

節水灌溉在六月四日完成嘉南一期稻作供灌後，水利會統計實際只用了一億八千萬噸水，比管控目標又再節水三千萬噸，既完成農業供灌任務，也延長曾文、烏山頭水庫的蓄水量，再撐二個月的民生和工業用水。

不過，水利會也要付出代價，一千三百位掌水工和各水利站五百位職員為管控給水路而夜間出勤，十分辛苦，水利會不但將掌水工日薪八百五十元調高為一千五百元，並給職員加班費，總計通水灌溉期間要付出薪資約九千萬元，已向中央爭取補助「買單」。