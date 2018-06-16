〈南部〉（高雄）端節連假疏運增班 客運祭優惠

2018-06-16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市區監理所啟動端午連假疏運，協調業者增加三至六成運量班次，更推出四大優惠措施，包括國道客運平均八五折，並轉乘在地客運享一般票免費、「台灣好行」路線使用電子票證享半價優惠、墾丁快線來回車票享優惠價。

監理所表示，針對熱門路線加開班次，9117線經台十七線往返高雄、墾丁，今起凌晨零時十分自高鐵左營站發車，方便從高鐵出站的轉乘民眾搭乘。高墾線9188從高鐵左營站走台八八線到鵝鑾鼻，增加超過三成運量班次；高鐵左營站到小灣的9189線，增加近六成七運量班次，並將視需求機動加開班次。

從港澳直飛高雄旅客可選擇臨918高雄航空站走台八八線直達墾丁，這是國內第一條由機場直達風景區的公路客運路線，沿途停靠四重溪、海生館等觀光景點，每日往返十六個班次，行駛時間二小時二十分鐘，縮短高雄與墾丁的距離。

連假國道客運票價折扣及轉乘在地客運優惠至十八日，八十六條國道路線提供平均八五折票價、使用電子票證搭三十二條 「台灣好行」路線半價、電子票證搭國道客運路線或台鐵十小時轉乘在地客運（北市轄公車除外），享有一般票或基本里程免費。

客運業者也推出連假買墾丁快線來回車票優惠價六百元、墾丁快線來回票搭配墾丁街車二日券七百五十元等。