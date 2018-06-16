〈南部〉罷免主席 高樹鄉代連署過半

2018-06-16

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣高樹鄉民代表連署罷免主席黃仁谷，十一位鄉代有七人連署，罷免案已送至縣府，縣府發文請黃仁谷答辯，依規定要在二十五天內由鄉代進行罷免投票；黃仁谷昨表示，為鄉民福祉努力，「應所為而為」，問心無愧。

不滿黃仁谷同意公所墊付款案

屏東縣高樹鄉下半年度追加減預算，上月在定期大會二、三讀時，十一位鄉代僅主席黃仁谷等五人簽到，未過半而流會，下學期國中小營養午餐、書籍費等部分經費一度卡住，未出席的鄉代們隨後聯合聲明，認為是公所未善盡溝通說明的職責。

後來鄉公所提出墊付案，由主席黃仁谷先行同意墊付，預算暫時解套，但風波持續延燒，本月黃仁谷遭七名鄉代連署罷免，理由為「休會期間，對鄉公所送來的墊付款案，主席獨斷專行，侵害代表權責，並刻意分化代表會，依地方制度法提起罷免」。

黃表示為鄉民福址 不會屈服

黃仁谷心情並未受到罷免案影響，昨天仍然出席自己在高美醫專資訊科的畢業典禮；他表示，同意墊付是主席的權限，鄉代們也有權罷免主席，他雖然遺憾，也只能尊重。

黃仁谷強調，鄉代們如果對預算有意見，應該到議事廳上討論，而不是缺席流會，他都是為鄉民福祉，做自己應該做的事，如果因此遭到罷免，他也不會屈服，近日他就會寫好答辯書，平靜看待結果。

縣府收到後 25日內開臨時會投票

依地方制度法規定，縣府應於收到罷免案後二十五日內召集臨時會，舉行罷免投票，應有鄉代總額過半數出席，同意罷免票達出席總數三分之二以上者才通過。