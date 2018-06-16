〈南部〉閒置妓女戶 導演建議做特「色」民宿

2018-06-16

黃朝亮暫借「夜皇都」 拍電影「寒單」

〔記者黃明堂／台東報導〕台東最後一家合法妓女戶「夜皇都」十年前熄燈關門後，最近由導演黃朝亮暫借做為拍片場景；他認為招牌上「妓女戶」三字就是獨一無二的特色，建議屋主轉型經營民宿，必是全台絕無僅有，吸引年輕人體驗。

黃朝亮籌拍台東原生電影「寒單」，預計廿七日在台東開拍，未演先轟動，因為在地老牌妓女戶「夜皇都」在二○○九年最後接客後拉下鐵門，自此大門深鎖，在窄巷內黯淡，最近因黃朝亮籌拍電影才重現人氣。

黃朝亮說，借用夜皇都看重的是它的建築不會太舊，也有一點復古風，符合電影的年代風格，格局也符合他的需求，所以局部借用裝修。

直白招牌 對年輕人有吸引力

夜皇都內部共有十三間合法妓女的「工作房」，黃朝亮說，全部原狀保留，未予更動，更有特色的是前面招牌名目張膽的「妓女戶」三個字，很少有性產業敢大棘棘的拿這三字當招牌。

黃朝亮說，在屋主引領看房子的時候，就已向屋主建議善用這個特色，轉型經營民宿再出發，妓女戶的招牌，對喜好體驗的年輕人，將是吸引力。

黃朝亮說，除了妓女戶的特色，作為「寒單」這部電影的場景，也是民宿的一大賣點。

聽到黃朝亮的建議，屋主「一楞一楞」的，不知如何回答，黃朝亮則表示，他的團隊點子最多，願意提供屋主創意協助，甚至可以共同經營。