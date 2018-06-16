〈南部〉安中路再淹 民眾批新側溝破功

2018-06-16

〔記者洪瑞琴、王捷、萬于甄、邱灝唐／台南報導〕台南市安南區前晚一場大雨，讓安中路再度淹水，積水達十公分，居民批評花錢整建側溝卻未發揮作用；對此，水利局表示，由於降雨過急才會發生積水情形。

屬低窪區的安中路一段向來是「逢雨必淹」，儘管工務單位多次發包工程改善，但大雨一來還是破功。

工務局：將再做整體改善

對此，工務局表示，該工程從去年七月施作至十一月，共花費四百多萬元，執行格柵板縫隙加大、清淤等工程加速洩水量，但側溝僅是排水系統的一部分，若要減緩積、淹水情況還是得從整體下手；水利局則說，當地先天排水坡度不良，加上瞬間降雨量過大、超過一定保護標準才導致此情況發生，原有的側溝和箱涵能容納每小時三十到四十、六十到七十毫米的雨量，當晚十分鐘就下了十五毫米，才導致洩水不及，，未來還會增建雨水下水道箱涵及應急抽水站。

此外，東區的小東路也疑似因為排水不佳，加上地勢問題形成一條「小東河」，一名女騎士被水流連人帶車沖走摔車，目擊幫忙的三名男子也無法將機車牽起，最後機車撞到路邊汽車才停下。善化則有一輛白色自小客車疑因天雨路滑，昨夜凌晨兩點多撞進善化火車站前一間娃娃機店，十多台機台嚴重受損，車上五名男子脫困後直接棄車離去，留下現場一片狼藉。