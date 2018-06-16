〈南部〉台南首創路口監視器 納防災水情監控

2018-06-16

以往靠民眾、里長、公所通報

〔記者洪瑞琴／台南報導〕以往水情監測只能靠水情中心監控，或是里長、民眾通報，區公所再通報市府防災中心，時效上恐有不及，水利局與警察局跨局處合作，領先全國將路口監視器影像資訊納進防災體系，全市防淹重點的一百一十八處路口監視器資訊接到水情中心，讓監控人員可在第一時間掌握資訊及時通報防範。

防淹重點路口 也將設淹水感知器

水利局並表示，水情中心人力廿四小時監看之外，市府亦與學術單位合作研發「虛擬水尺」軟體資訊，透過系統建置，從監視器畫面影像主動辨識有無積淹水並發出警示，同時為避免電腦資訊判讀失誤，將來也會在重點路口設置路面淹水感知器，雙重確認水情變化，在防災上創新作法，視成效推廣其他縣市運用。

納進水情中心系統的路口監視器，包括每雨必淹常上「積淹榜」的仁德區太子路與高速公路便道路口、仁德區裕農路與裕義路口、安南區安中路與怡安路口、安南區海佃路與同安路口、永康區大灣東路往西、永康區永大路二段、七股區一七六線、西港區南四十線等。

其實為了迅速觀察及掌握淹水狀況，南市重要地下道及河川水道「長眼睛」，水利局已有設置水位計及攝影機，透過網路設備將現場資訊即時傳送水情中心，以利淹水即時應變，一旦地下道淹水達到車輛無法通行深度時，即顯示在LED看板且同時啟動蜂鳴器警示，告知駕駛人不應進入地下道。