〈南部〉另類雨災 永康煤灰河淹進工廠

2018-06-16

鑫聖停業 廠內仍堆放2.6萬噸煤灰

〔記者萬于甄／台南報導〕位於永康區的鑫聖工程公司因堆置煤灰量超過法定規範，今年初遭環保局勒令停業，環保局雖已清理部分煤灰，但仍有二．六萬噸的煤灰堆放在原處，台南地區昨因一夜大雨，讓煤灰再度溢漏至周邊廠商，鄰近的工廠業者也相當無奈，希望政府能「硬」起來，早日解決問題。

遇雨成爛泥巴水 淹進附近工廠

台南地區昨凌晨下起傾盆大雨，部分地區出現短暫淹水的情況，但永康洲工街附近工廠擔心的不是淹水，而是鄰近的「煤灰河流」再度溢堤；業者昨上午巡視廠區，果然發現部分煤灰又有溢漏的情況，成為另類的受災戶。

受災業者表示，工廠只要遇上雨勢稍微大一些，後方的煤灰就會隨著雨水溢漏，變成爛泥巴水淹進廠區內，即便政府有清理一些，也鋪上防水布，但依舊沒用，煤灰廠的負責人也跑了，看著堆成山的煤灰，真的相當無奈，此次清理兩個多小時才清完，究竟何時才能解決。

環局：若無證據保全問題 將速清

環保局說明，該煤灰工程公司原堆置五萬噸煤灰，今年停業後已處理二．四萬噸煤灰量，剩餘的二．六萬噸堆置高度已降至圍牆以下。

環保局表示，鑫聖工程公司因涉及違反廢清法第四十六條，未依規定再利用致污染環境，今年三月十六日已檢具資料，函請台南地檢署偵辦中，目前會積極與檢察官配合，若檢方認為無證據保全等問題，將儘速啟動後續清理作業。

此波鋒面雨水又讓該廠區內的煤灰溢流至鄰近工廠，環保局派員前往現勘時，廠商已先各自清理；檢視永康洲工街附近的排水溝，並未發現堵塞情形，環保局表示，豪大雨前已先用不透水布覆蓋及運載六百六十包沙包防堵，後續會評估相關加強防制作為，減少煤灰溢流的問題。