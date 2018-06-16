〈南部〉（高雄）強風豪雨急灌 水庫喝不多

2018-06-16

1.5萬戶停電修復 南台灣水情仍緊

〔記者陳文嬋、洪臣宏、黃旭磊、黃佳琳／高雄報導〕熱帶低氣壓挾帶強風豪雨，高雄降下今年最大雨量，近一萬五千戶一度停電，台電人員漏夜冒雨搶修完成；高雄水情雖有舒緩，但台南集水區雨量不大，南台灣水情仍未「解渴」。

熱帶低氣壓挾帶強風豪雨直撲高雄，多區看板掉落、路樹傾倒壓斷電線，造成近一萬五千戶一度停電，經台電人員漏夜冒雨搶修，至昨晚七時全面修復。旗山昨天凌晨降下豪雨，六個小時內約一百毫米的雨量，花旗一路上某佛寺的擋土牆，疑受豪雨影響崩落壓到旁邊民宅，幸暫無立即性的危險，區公所獲報已派員前往處理，但受害屋主已嚇到不敢待在家，打算另找住處過夜。

高雄山區雨勢不斷，社會局長姚雨靜前往桃源及茂林區檢查避難收容及物資整備情形，她說，市區設有四五八處收容所，估計可收容廿六萬餘人。

大樹日雨量275毫米 阿蓮時雨量73.5毫米

市府水利局表示，這波降雨是今年以來高雄最大的雨量，阿蓮、永安區達一級淹水警戒，大樹區日累積雨量二七五毫米最多，時雨量最大是阿蓮區七十三．五毫米，防汛整備，滯洪池也發揮功能。

高屏溪流量昨持續攀升，每秒高達二千五百多噸，預估用水可撐二到三週，但因高雄沒有大型水庫可以蓄水，仰賴與台南共用南化水庫，不料台南這波雨勢平地降雨比山區大，水庫集水區雨量不大，三天累積降雨量僅六十毫米。

高屏溪原水濁度飆高 引水450萬噸到南化

高屏溪原水濁度昨飆高近一萬NTU，水公司緊急以備援用水因應，幾近滿載四十萬噸仍不足以稀釋，今年首度動用南化水庫二十萬噸水量，以南化聯通管支援高雄調配用水。

水利署持續從高雄山區甲仙攔河堰引旗山溪水，進入台南的南化水庫，引水加降雨量合計進帳四百五十萬噸，但增加水量不到五％，整體蓄水率仍不到三成，預估只能撐十一天。

水利單位表示，這波雨勢對南台灣水情雖有舒緩，但仍未解除旱象，將持續從高雄山區引水入庫，以穩定台南供水，根據氣象局預報，這二天仍有零星降雨，加上適逢大潮，民眾仍需小心留意。

南區水資源局副局長簡振源指出，旗山溪水位也有明顯上升，前天已經支援南化水庫一百萬噸，昨天更高達一百五十萬噸，創下今年最高峰。曾文、烏山頭及南化水庫進水量沒有達到預估效益，這波雨勢為台南的水庫帶來一千一百萬噸入帳，但簡振源表示，這對水情只是「稍有幫助」，還不足以解除旱象，仍未解除一階限水。