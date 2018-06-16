〈南部〉雨炸瑪家涼山青年 徒手清落石倒樹

2018-06-16

連夜組巡守隊 守護部落

〔記者邱芷柔／屏東報導〕熱帶性低氣壓夾帶強風豪雨，十五日凌晨起，屏東瑪家鄉降下兩百七十一毫米的雨量，居全台之冠，其中更出現時雨量達八十七豪米的「雨炸彈」，導致瑪家鄉牛角灣溪溪水暴漲，瑪家鄉涼山部落青年會成員連夜組成巡守隊，從黑夜到白天徒手清運落石、倒樹，守護家鄉。

涼山村村長卓永勝說，山區不穩定的土石容易因為豪雨鬆動，尤其村內有牛角灣溪流經，溪水暴漲很危險，由於部落偏遠，有狀況發生時公部門的支援人力無法立即抵達，部落青年會成為守護地方的重要角色。

讓聯外涼山隧道保持暢通

涼山青年會成員架著梯子冒著大雨，清運砍除倒樹，讓部落聯外通道「涼山隧道」保持暢通，併隨時查看溪水暴漲情形，在危險路段拉起警示線，讓村民、外地遊客不再靠近。

目前青年會成員有三十多人，國中畢業後就能加入青年會，平常主要協助部落文化活動等事務，近年受到極端氣候影響，每逢豪大雨發生，青年會就會號召成員組成巡守隊，保障部落安全。

同樣的強降雨情形也發生在內埔鄉，過去逢雨必淹的屏東科技大學校門口科大路，在縣府推動中林排水系統工程後，淹水情形不復在，但距離校門口約五百公尺的中林村道路仍出現積水。

縣府水利處長江國豐表示，中林排水系統分為三期，第一、二期同步施作，預計年底就能完工，淹水問題將可望舒緩。