〈南部〉佳冬豪大雨淹水 台十七線數度封閉

2018-06-16

〔記者陳彥廷／屏東報導〕被日本氣象廳「升格」為凱米颱風的熱帶性低氣壓，從前天凌晨開始就不斷為屏東地區帶來強風豪大雨，其中屏東傳統易淹重災區佳冬鄉，鄉內羌園、塭仔庄、六根村等村落再度淹水，省道台十七線佳冬路段至昨晚水仍未退，有家長把外頭寸步難行的照片傳給老師，證明家裡就像「孤島」，學生無法到校。

羌園段墊高工程 積水交通大亂

佳冬從前天凌晨到昨天晚間九點的雨量高達三百三十五毫米，上游春日鄉更降下逾四百毫米雨量，下游渲洩不及，本就低漥易淹水的台十七線佳冬羌園到六根村路段、鎮安函仔口橋及大鵬灣等路段，再度因區域排水溝排水不及而淹水，這兩天數度封閉管制。

昨天下午雨勢稍歇，各地積淹水災情逐漸減低，不過台十七線佳冬羌園路段正在進行墊高工程，尚未施工的北上車道雖分為南、北兩向前進，但因積水未完全消退，車輛動線混亂。

小琉球交通船 今減班復駛

今天起為端午三天連假，小琉球去年於端午連假突破一天登島一萬五千人次大關，不過今年遇上風雨攪局，昨天交通船全天停駛，小琉球從前天就出現退房潮，今天三家交通船業者都將恢復行駛，但受制風浪，可能減班行駛，主要提供鄉民返鄉，預估周日起天候轉佳，班次會逐漸恢復正常。

枋寮新龍村義民路地勢低漥處也逢雨就淹，九十六歲的李姓獨居阿嬤孤苦無依的住在當地，看著後院廢棄魚塭的水位高漲，也只能請求鄉公所派員加裝沙包擋水。