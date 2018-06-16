〈台北都會〉《鄭問故宮大展開幕典禮》提名後首度同台 小英要姚文智加油

2018-06-16

〔記者黃建豪、蔡亞樺、凌美雪／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智昨上午至景美市場拜票，受到民眾熱情招呼，有支持者還直呼姚文智為「姚市長」。下午姚文智也出席故宮「鄭問故宮大展開幕典禮」，這也是姚被提名為市長參選人後，首次與蔡英文總統同台，獲蔡英文鼓勵。姚事後還透露，經過幾天協調，民進黨秘書長洪耀福已答應擔任他的競選總幹事。

姚文智昨於捷運景美站二號出口，一路往景美市場掃街拜票，還碰到熱情的水果攤販自製加油看板，上頭直接寫著「歡迎姚文智市長」，稱已苦等了四年，讓姚笑得燦爛。一同掃街的市議員簡舒培說，大安、文山選區內很多支持者，期待民進黨自推市長候選人已經非常久。

另一方面，民進黨定調以組織戰，先聚集黨內凝聚力來面對多元競爭，黨部已要求各區議員認領時段，和姚文智共同舉辦座談會，因此在昨掃街現場，大安、文山選區的綠營議員阮昭雄、簡舒培、周柏雅皆到場力挺。

台灣第一個國家級漫畫展「鄭問紀念展」，今天起於故宮正式開展，蔡英文總統昨親自出席開幕典禮，展現政府對台灣漫畫的重視，同時也以國家高度向鄭問的藝術成就致敬。姚文智出席鄭問故宮大展開幕典禮時，首次與總統蔡英文同台。姚文智表示，總統蔡英文看到他就說：「不是在選舉嗎，怎麼會在這裡？」他有陪同蔡參訪鄭問展，蔡也希望他選舉「加油」。姚文智受訪也提到，經過幾天的協調，洪耀福已答應擔任競選總幹事，不同的協調會議都在進行。