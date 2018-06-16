〈台北都會〉房市回溫 中山區連5年交易量奪冠

2018-06-16

交易總件數 去年較前年增加8.46％

〔記者楊心慧／台北報導〕近幾年來房市交易量一路走下坡，台北市地政局昨公布去年不動產動態年報，去年交易件數逐漸回升，交易總件數從前年的一萬一三八六件到去年的一萬二三四九件，增加八．四六％，而中山區已五年榮獲交易量冠軍，住商不動產企研室經理徐佳馨表示，中山區生活機能好，對民眾來說相當方便，加上林森北路、濱江街一帶房價較低，使中山區成為民眾會選擇購買的區域。

忠孝商圈店租稱王 最高一坪逾三萬

另外，忠孝商圈店面租金仍稱王，單價最高的為一坪三萬一六七九元。徐佳馨表示，忠孝商圈過去租金太高，去年店租月平均價一坪為兩萬至兩萬五千元，很多店家負擔不起而退租，導致房子空很久沒租出去，房東即願意降價，但若店家生意好可能價格又會漲回。

根據不動產市場數據顯示，去年交易主流為廿至四十坪、屋齡三十一年以上、格局三房為主；徐佳馨說，新房子售價較高，民眾就會選擇屋齡稍微高一點、單價相對較低的房子，格局三房受到歡迎主要是符合大眾需求，一般家庭大多會選擇三房的格局。

中山區生活機能佳 有豪宅也有套房

對於中山區已五年榮獲交易量冠軍，徐佳馨表示，中山區生活機能不錯，加上產品性齊全，有地段好的豪宅區，也有像是新生北路、林森北路的便宜小套房，這也是中山區五年成為交易量最高的原因。

交易量較差的地區則為松山區、中正區、南港區、大同區等區，徐佳馨解釋，松山區總價中等偏高，比較不容易成交，南港區則是豪宅較多，但需求主要為當地的上班族，供給和實際需求沒有接軌；交易量幾乎墊底的大同、中正區則是區域內推案少，屋齡較高，導致買屋動能低，換屋都會到外區。