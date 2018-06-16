〈台北都會〉《2018台北市議員選舉選戰最前線系列報導之一》排除合作 柯成中山、大同票房毒藥

2018-06-16

〔記者黃建豪／台北報導〕今年底台北市議員選戰，中山、大同區不僅有時代力量加入競爭，藍綠陣營也各有老將王浩回鍋、新秀陳怡君出頭，在多黨競爭下，曾是該選區吸票機的台北市長柯文哲卻被各陣營排除在合作名單之外，不僅藍綠皆聲明絕不會與柯合作，時代力量參選人林亮君也說，目前並沒有找柯站台的規劃，柯三年多前得票最高的中山、大同區，現反成「反柯大本營」。

二○一四年台北市長選舉，柯文哲以八十五萬票大勝，在各行政區中，以大同區狂掃六十七．○七％選票比例最高，在中山區獲得五十九．八％也是第四高，對手連勝文只分別獲得三十一．一五％與三十八．三五％。對比二○一○年的蘇郝對決，當年蘇貞昌在大同區、中山區分別拿到五十七．六二％與四十七．四％，郝龍斌則拿走四十一．八九％與五十二．一二％。兩屆相比顯示，柯在民進黨的基本盤上，多瓜分了藍營在大同區約十％、中山區約十二％的選票。

王世堅、簡余晏 選區要角

而今柯綠分手，中山、大同選區的民進黨基本盤不再挺柯，該區還有反柯強烈的老牌議員王世堅，與柯鬧翻的前台北市觀傳局長簡余晏，現有三位子弟兵在該區參選議員，還有曾是中山、大同區民進黨議員的前台北市副秘書長李文英，在市府任職期間亦與柯多所不和，更在柯綠分手後立刻辭職。時力也在「兩岸一家親」的緊箍咒下，無法與柯走得太近，柯儼然成為該區票房毒藥。

民進黨 不可能再找柯合作

民進黨議員顏若芳表示，民進黨已經自提參選人姚文智，不可能有人再找柯合作，且在自提人選前，地方不禮讓柯的聲音就已非常強烈，若有人在地方表態支持柯，反而會受到很大壓力。曾被點名為柯家軍「刺客」的民進黨議員參選人陳怡君也強調，因為地方基層強烈排斥柯，所以雙方不可能合作，就算找人站台也會選姚文智。

時力議員參選人林亮君表示，若要找人站台，目前時力的策略會優先找黨主席黃國昌、洪慈庸等立委，並無安排與柯同台的規劃。

但國民黨議員陳炳甫認為，大同區是柯上次拿最多票的選區，又在地方建設有些成績，所以仍會有一定的影響力。親民黨議員林國成也坦言，從選區結構來看，中山區偏藍、大同區偏綠，他是親民黨，找丁守中也不是、找姚文智也不對，所以若要找人站台，除了找親民黨主席宋楚瑜外，就只能找現任市長，就像前市長郝龍斌曾幫他站台一樣，他最後還是會找現任市長柯文哲。