〈台北都會〉《2018台北市議員選舉選戰最前線系列報導之一》藍綠以外 松山、信義多想找柯站台

2018-06-16

民進黨議員監督市政被打成柯黑

〔記者楊心慧／台北報導〕松山、信義區早年多眷村集中地，經改建後的國宅，仍以藍營選民為多，市長柯文哲在上屆選舉分別拿下五十四．○九％、五十三．九％得票率，其中淺藍票源不少，三年多來，該選區認真監督市政的民進黨議員，多被柯粉貼上柯黑標籤，動不動就灌爆議員臉書。今年除民、國兩黨以外的市議員參選人，也多表態要找柯站台，甚至有人以標榜自己是全台第一個挺柯為號召，儼然已成柯友俱樂部。

洪士奇稱全市第一個挺柯

相對於親民黨中山、大同區市議員林國成「只能找現任市長站台」的尷尬處境，同黨的松山、信義區親民黨市議員參選人洪士奇說：「我是全台北市第一個挺柯Ｐ的！台北歷任市長誰和柯一樣還這麼多債？光這點我就很支持他了。」洪表示，目前只有他的宣傳文宣、看板都是放與柯的合照，並希望兩人能夠一起當選。

民國黨徐世勳 長期挺柯

民國黨市議員徐世勳長期挺柯，亦是柯在市議會扳倒藍綠的關鍵少數，徐於議場一路砲轟北農總經理吳音寧，也被解讀為是與柯的良好默契。徐世勳表示，至少柯不會完全靠向綠，也不可能靠向藍，他的訴求也是跳脫藍綠。

另一位宣告參選的網紅呱吉，曾和柯拍過多次影片，柯也曾上呱吉節目置入世大運宣傳，也是柯友一族。

向來與柯文哲經常往來的時代力量，至今都僅表態「不滿兩岸一家親」，但沒說年底選舉不挺柯。時代力量市議員參選人吳崢說，黨內目前還沒很清楚的定調，時力會有自己節奏，主要以政策為考量，藉此評估與其他候選人的互動。外界解讀以「政策」為考量，即是預留與柯合作空間。

曾經挺柯的松菸護樹聯盟發言人游藝，今年以社民黨參選該區市議員，他強調，自己唯一支持社民黨的市長參選人范雲，絕對不可能挺柯，原因是這三年來看到柯有很多問題，他會回到監督者的角色，游藝強調：「支持柯文哲的人更應該投我，因為我是他們在議會中的防腐劑，不會讓柯文哲繼續做錯事。」