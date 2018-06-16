〈台北都會〉共融性遊戲場 新北再添兩處

2018-06-16

淡水觀潮廣場 舢舨船搶眼

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府在淡水老街尾端的觀潮廣場啟用「舢舨船共融性遊戲場」，打造空中走廊、瞭望窗、旋轉舵、磨石子溜滑梯、攀爬網和共融性沙坑沙桌等，出入口是無障礙步道，方便身障兒童也能玩樂；另外，市議員李坤城向市府爭設適合身障者遊玩的共融性遊戲場，位於三重區集賢環保公園如意街的一側，將於七月啟用。

三重集賢公園 估七月啟用

城鄉局企劃建築科科長黃永盛表示，「共融性遊戲場」公園已有四座，除了三重區集賢環保公園之外，三峽區龍學公園在今年四月啟用，板橋區四維公園及中和區錦和公園正在施工，都參考各地的原有地貌、環境來規劃共融性遊戲場，會持續推動改造共融性公園。

淡水區「舢舨船共融性遊戲場」已完工啟用，淡水區長巫宗仁表示，淡水是熱門的觀光景點，例假日人潮不斷，原有的觀潮廣場兒童遊具無法滿足大眾需求，因此規劃共融性遊戲場，為了讓公園符合各年齡層、各族群兒童的需求，並展現在地文化特色，廣邀學齡前孩童、國小孩童、學者、公民團體及當地里民代表共同規劃，施作孩童喜歡的遊戲設施。

此外，預計七月啟用的三重區集賢環保公園如意街一側的共融性遊戲場，將磨石子滑梯的元素帶入共融坡道，讓身障輪椅族也可以玩溜滑梯，還有「溜索、鳥巢鞦韆、共融沙坑」等特殊器材。

身障、一般兒童 都能同樂

李坤城表示，身障兒童去一般的公園遊玩並不容易，玩鞦韆、溜滑梯等都需要旁人協助，集賢環保公園的共融性遊具邀請NGO身障童盟共同設計，讓相關設施也適合身障孩童使用，市府作為示範性的共融遊戲場，並加入新北市第二座「溜索」，做為未來其他公園的設計參考。

李坤城日前邀請城鄉發展局會勘，對於入口處ㄇ字型護欄問題、部分遊具使用應訂定年齡限制、溜索的座椅高度、溜滑梯入口裝設鐵欄杆及周邊的坡道舖設止滑設施等，要求城鄉局在六月底前改善完成。