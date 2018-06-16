〈台北都會〉供餐2校3500人 蘆洲國小自立廚房動工

2018-06-16

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市蘆洲國小「自立午餐廚房及烹飪教室興建工程」昨天舉辦動工典禮，在明年中完工後，明年九月起供應蘆洲國小二千四百名師生，並資源共享供應鄰近的三光國小師生，合計供餐量是三千五百人，讓兩校師生都能吃到熱騰騰的營養午餐。

經費4千萬元 明年中完工

新北市副市長呂衛青昨天主持動工典禮，她表示，蘆洲國小拆除舊有的信義樓，教育局投入四千萬元在原址的一、二樓設置自立廚房，三樓建置烹飪教室，讓學校結合既有課程，擴大發展健康飲食及食農教育，預計在二○一九年中完工、九月開始供餐，屆時除了供應蘆洲國小師生，也供應鄰近的三光國小，兩校共三千五百人受惠。

7年砸1.6億 已設置10處

市府教育局長林奕華指出，從二○一一年起，將學校增設自立廚房列為重大政策，每年以新建或利用校舍空間改建的方式，協助學校增設自立廚房，七年多來共挹注一億六千多萬元預算，已設置十所學校的自立廚房，並協助供應十三所周邊學校，新北市已有兩萬多名師生吃得到學校自行製作的營養午餐。

她說，不只蘆洲國小，武林、頂埔及大觀國小也正在興建自立廚房，江翠國中、忠孝國中及光榮國小等校，透過校舍拆建方式納入自立廚房的規劃；另針對無法設置自立廚房的學校，透過媒合他校供應營養午餐，一○六學年度累計已有一三八所學校的營養午餐由學校自立廚房提供，未來會逐步增加校數。