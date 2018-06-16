〈台北都會〉端午嘉年華減塑 設21行動直飲台

2018-06-16

今起一連三天 大佳河濱公園登場

〔記者蔡亞樺、沈佩瑤／台北報導〕台北二○一八端午嘉年華今日於大佳河濱公園登場，今年活動現場全面減塑，不再提供瓶裝水，台北自來水事業處於全區設置廿一座行動直飲台、提供四十一處飲水點，讓民眾欣賞龍舟賽之餘，就近喝到好水，部分直飲台還有裝水式出水口，讓民眾自備環保杯盛裝引用。

今起一連三天，在大佳河濱公園大直橋下舉辦台北端午嘉年華，北市體育局規劃龍舟競賽、龍舟體驗營，以及端午傳統節慶的立蛋、包粽等多元活動，其中重頭戲便是今日開戰的龍舟競賽，今年總參賽人數近六千人，共二二四支參賽隊伍，台北市長柯文哲也將出席主持開幕儀式。

體育局表示，端午節習俗除了包粽子、掛香包，家家戶戶門口也少不了插上艾草、菖蒲，因此明日下午的端午限定活動，安排花藝老師在現場教導民眾發揮創意，將艾草、菖蒲等花材重新編織成有別以往傳統造型的花冠，柯也會到場一同參與，讓民眾體驗不一樣的端午節。

往年端午嘉年華，北水處於大佳河濱公園一帶僅設置兩座飲水台，今年響應減塑環保，北水處在全區共設置廿一座行動直飲台，還有四十一處飲水點，均勻分布在嘉年華的活動場域。

北水處指出，考量不同高度的使用者需求，行動直飲台推出如親子式、倒Ｌ形飲水台及WATER字形飲水台等樣式，高度各有不同。其中WATER行動飲水台造型醒目、觸感自然兼具時尚感，讓民眾所見即所得，代表看見WATER就有水可飲用。

北水處表示，此款飲水台藉由五個英文字母字體的形態，提供喝水、裝水與簡易洗滌等多種功能，賦予每個字體有不同的飲水體驗，在材質方面選用原木面層，並以手刮方式凸顯木紋紋路的流動感，如同自然水波紋。