〈北部〉「豐一夏」小旅行 走訪玉里7部落

2018-06-16

〔記者花孟璟／花蓮報導〕包括賞金針、參加阿美族豐年祭、學習如何打獵，玉里鎮公所今夏舉辦「玉里豐一夏」部落小旅行，共有七個部落九個梯次的行程，即日起歡迎報名，其中赤科山金針花的行程也有三梯次，每人只要四百五十元。鎮長龔文俊說，歡迎大家到玉里體驗部落之美！

鎮長龔文俊說，玉里鎮有三分之一人口是原住民，多數為阿美族，鎮內有廿一個部落，在縣道一九三線沿線形成一整串珍珠，由於暑假很多部落也在舉辦豐年祭，因此讓部落自行決定是否規劃行程並參加行銷活動，這次有巴島力安部落、織羅部落、下德武部落、苓雅仔部落等參加，原則上每梯次限額八十人，以維護旅遊品質，報名洽（03）8883166分機202、207。

如苓雅仔部落行程安排在八月十八日，除了參觀部落豐年祭、享用原住民山珍海味風味餐，也有傳統射箭體驗、到高寮部落品嚐五月到十一月盛產的火龍果，包括接駁車、保險費等每人八百元。

七月廿八日的巴島力安部落小旅行，除了參加部落豐年祭、風味餐、參觀部落的火龍果園之外，也包括玉里行動郵車參訪、東部臺灣黑熊教育館、璞石文創園區體驗等，費用也是八百元。

最熱門的金針花海忘憂行安排在八月十二、十九日及廿六日，走訪赤科山的打卡景點千噸石龜、赤科神木、汪家古厝曬金針，費用四百五十元，遊客需自費品嚐金針花特色餐。