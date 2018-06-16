〈北部〉重尋舞鶴咖啡香 手沖賽挖掘高手

2018-06-16

〔記者花孟璟／花蓮報導〕日治時代曾有住田咖啡農場的瑞穗鄉，栽種咖啡歷史已有八十年，本月初鄉農會剛辦完「花蓮縣精品咖啡評鑑」，本月底將舉辦東部首次「夏舞茶」咖啡手沖比賽，昨起開始受理報名，報名限額十八人，前三名獎金一萬五千元、五千元及二千元。主辦比賽的休閒農業區青農謝瑋翔說，活動結合草地音樂會、小農市集。

30年代曾種「阿拉比卡」咖啡

瑞穗鄉舞鶴台地是北緯二十三度半「北回歸線」通過處，熱帶氣候適合種植咖啡，一九三○年代就種有「阿拉比卡」品種，當時有住田物產株式會社經營咖啡事業，產值六、七十萬元，戰後咖啡產業沒了，後期轉為烏龍茶、蜜香紅茶。

企劃活動的青年農民謝瑋翔說，舞鶴休閒農業區目前以「在地六級產業」為核心，希望發展高品質的農產品手作體驗，並結合在地溫泉民宿、咖啡、蜜香紅茶等知名特產，活絡地方經濟，為提倡精緻的手沖咖啡文化，特別舉辦東部第一屆手沖咖啡比賽，比賽本月三十日下午在舞鶴活動中心舉辦；七月一日有手沖咖啡品飲分享會。

月底首辦比賽 冠軍獎金1.5萬元

在手沖比賽場地後方的舞鶴國小，有在地農產品小農市集、草地音樂會，活動主題名稱「夏舞茶」。謝瑋翔說，比賽期間只要住宿松邑溫泉、山下的厝溫泉、瑞峰溫泉、瑞雄溫泉、瑞穗溫泉、紅葉溫泉、原鄉溫泉、棕梠湖民宿，出示「選手證」享有八折優惠，十四歲以上即可報名，冠軍獎金一萬五千元、亞軍五千元、季軍有二名，獎金二千元，報名至本月廿日截止，網址https://goo.gl/mUWr27。