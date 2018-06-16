〈北部〉接羅東林管處長 賴錫祿：整合資源護山林

2018-06-16

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府參議賴錫祿將接任林務局羅東林管處長，在縣府二、三十年歷練，不管是治山防洪、林 務推動、觀光遊憩等，賴的表現都獲得歷任縣長倚重。賴說，雖不是林政出身，但經歷過的業務都是很好連結，會把中央與地方資源做最好整合，一起為山林保育、環境保護做最好努力。

羅東林管處長吳坤銘將於七月十六日屆齡退休，遺缺由六十三歲賴錫祿接任。賴曾任縣府工務處長、民政處長、農業處長與秘書長等職務。參與過宜蘭、羅東運動公園、親水公園與傳藝中心等重大建設。

他說，公職生涯很大部分時間都在工務單位，有過很多歷練，民國九十九年接任農業處長，實際接觸農業領域，包括林務推動、百萬植樹計畫等，這些都是經驗與過程，對於林務工作並不陌生。

賴錫祿指出，羅東林管處對推動林務工作，累積很好的傳統，現在林業發展更融入文化、教育、觀光、環境保護，這是好的現象，與縣府推動的很多業務可以共同連結，資源可以整合，作更好發揮。

「台灣最大資源在山林！」廿年前就愛上爬山，賴錫祿說，每次到山上，看到這麼好的環境與資源，常會思考要怎麼愛護，要為山林做些什麼事？林務局有自己的系統，他尊重林務專業，也會與同仁為理想共同打拚贏得認同。

他也提到治山防洪是很重要的工作。他說，整個河系治理，除下游河川整治，上游源頭種樹、植被等水土保持更要作好，才能減災。