〈北部〉太平山森林遊樂區擬委外 外界憂收費「貴族化」

2018-06-16

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山國家森林遊樂區，啟動委外經營可行性評估，卻傳出被財團鎖定，外界擔心落入財團之手，將來收費恐「貴族化」。羅東林管處回應，全案仍在審慎評估中。大同鄉長陳成功則說，若未獲同意就貿然將園區委外，他一定帶頭抗爭。

太平山遊樂區位在宜蘭縣大同鄉海拔兩千公尺山區，現由農委會林務局羅東林管處經營管理，是國內熱門高山遊憩景點，近幾年來扮演生態旅遊火車頭，曾獲頒全國績優生態旅遊地首選、環保署認證的金級環保旅館；去年遊客數三十五萬人次，營收約一億五千萬元，被視為公營遊樂區的「績優股」。

最快明年委外 傳有特定財團覬覦

今年三月，羅東林管處接獲指示，針對太平山餐飲、住宿，辦理委外經營可行性評估，預計年底完成期末報告，如果評估可行，最快明年由民間接手，已有特定財團覬覦這隻「金雞母」。

太平山幾乎年年有盈餘，公部門竟打算讓出經營權，引發質疑聲浪；有人引用電影「海角七號」經典台詞「飯店也BOT，山也要BOT」，擔心承接財團唯利是圖，調漲園區住宿等收費；太平山莊目前最便宜雙人房，包括一泊二食，訂價三千六百元，民營化後的收費可能翻倍。

園區貿然委外 大同鄉長：帶頭抗爭

大同鄉長陳成功說，太平山任用不少在地員工，園區住宿員額也有管控，讓附近民宿雨露均霑，民間接手後以營利為考量，一旦讓財團壟斷觀光資源，勢必對當地民宿造成排擠效應，再者，太平山一帶是泰雅族人傳統領域，若未獲族人同意，貿然將園區委外，他一定帶頭抗爭。

立委陳歐珀說，太平山營運績效佳，建立不錯口碑，如要委外經營，必須提出足夠的理由說服大家，他會負起監督之責，要求可行性評估過程公開透明化。

配合中央政策 羅東林管處：將開公聽會

羅東林管處指出，為配合行政院「加速投資台灣」政策，林務局指示羅東林管處依「促參法」程序，啟動民間投資經營太平山可行性評估，提升園區餐宿服務品質，評估過程將召開公聽會，聽取各界意見並尊重專業，一切依法行政。