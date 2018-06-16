〈北部〉風城小旅行 8主題遊程任挑

2018-06-16

〔記者王駿杰／竹市報導〕自一七一八年王世傑率眾開墾新竹，至今已有三百年歷史，市府規劃「新竹市小旅行」，推出「實境解謎」、「追建築」、「ＳＵＰ立式划槳」、「香山採果」、「單車旅遊」、「海岸生態」與「寵物旅遊」、「新竹三百博覽會小旅行」等八項主題遊程。

市府城市行銷處長顏章聖說， 新竹市歷史文化悠久，古蹟密集，許多美食藏身巷弄，小旅行活動除有全新遊程，並結合在地美食，滿足不同族群旅遊需求。

顏章聖說，知名旅遊線上平台日前公布全球旅客心中的美食天堂，其中新竹市以街頭夜市小吃獲選為「五大小吃控必朝聖的城市」，與韓國全州市並列亞洲代表，市府趁勝追擊，邀請全國遊客到新竹市旅行、品嘗美食。

顏章聖說，小旅行八項主題遊程中，「實境解謎」將密室逃脫遊戲搬到新竹市舊城區，按照謎題帶領前往東門市場、辛志平校長故居、影像博物館等處。

「追建築」帶民眾認識竹市核心地帶，包括新竹火車站、東門城、城隍廟、新竹之森等；「ＳＵＰ立式划槳」在山光水色的青草湖舉辦；「香山採果」規劃到果園採荔枝，暢遊綠谷生態園區與千甲農場。

參加「單車旅遊」的民眾，可從頭前溪河濱公園一路沿著自行車道前往香山濕地；如果不過癮，還可參加「海岸生態」，認識十七公里海岸線與南寮、海山漁港或體驗友善的「寵物旅遊」。

顏章聖說，不同主題的小旅行串聯不同區域，新竹三百博覽會也將於七月盛大舉行，市府推出「新竹三百博覽會小旅行」，請專人導覽水源里社區、薪石窯等地。