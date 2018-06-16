〈北部〉苗栗腸病毒58班停課 較去年同期倍增

2018-06-16

〔記者彭健禮／苗栗報導〕腸病毒已進入流行期，苗栗縣政府衛生局統計，截至六月十五日，縣內國小低年級、幼兒園及托嬰中心有五十八班停課，較去年同期卅班，增加近一倍；縣府衛生局表示，今年疫情確實較去年嚴峻，因此就診人數多，也使停課數量增，但從防疫角度看來，也反映民眾重視醫衛觀念、學校端通報確實。

衛生局統計，今年一月一日到六月十五日，縣內國小低年級、幼兒園及托嬰中心，有五十八班因腸病毒疫情停課，其中國小九班、幼兒園四十七班、托嬰中心兩班；去年同期為卅班，國小六班、幼兒園十七班、托嬰中心七班。

由於今年相較去年同期，停課班數增加了近一倍，且腸病毒已進入流行期，依據疾管署最新統計，六月三日到九日，全國腸病毒就診達一萬一千九百六十八人次，較前一週上升十‧七％，縣內於同期就診二百五十一人次，也較前一週上升十六‧七五％。

除醫療院所接收到疑似案例，立即向衛生局通報，學校端也落實掌握校內、班上學生感染腸病毒情形，一達標準，也立即停課；衛生局疾病管制科長陳淑珠說，停課班數雖增，但也讓無法掌握的「黑數」下降，對防疫反而是好事；衛生局也持續加強防疫工作，縣內過去五年，僅有去年兩例重症。

疾管署分析可能與水情吃緊、個人防疫未落實有關

至於今年就診人數增加，衛生局疾病管制科長陳淑珠說，包括疾管署也分析可能與上半年水情吃緊有關，但也可能是民眾個人防疫作為未落實，衛生局也會持續加強宣導。

今年疫情有別往年，針對「新生兒」的威脅大，統計國內已累計十二例腸病毒併發重症病例，其中六例都是新生兒，且四例全感染伊科病毒十一型，而死亡的兩例新生兒也全因感染伊科病毒十一型，分別在出生近月及六天引發新生兒敗血症而亡。

陳淑珠說，縣內目前無新生兒重症案例，但連日來，衛生局也針對縣內設有嬰兒病床的四家醫院及六家的產後護理機構和十家托嬰中心，展開清潔設備等稽查，如有發現未能配合防疫規範者，可依傳染病防治法開罰六到卅萬元。