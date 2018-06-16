〈北部〉青年安薪就業讚 1人補助2.1萬

2018-06-16

符合規定 資方可補助一萬元

〔記者謝武雄／桃園報導〕行政院退輔會職訓中心、市府就服處，昨天在虎頭山退輔會職訓中心舉辦聯合徵才活動，現場邀請四十一家廠商，提供二千三百個就業機會；市長鄭文燦致詞時說，市府推出「桃園青年安薪就業讚」方案，年輕朋友只要符合規定，即可申請二萬一千元獎勵金，事業單位也可獲得一萬元補助，每年約有三千人次參加該方案，今年起納入退役青年，是桃園照顧年輕人非常重要的政策。

補助就業 今年起納入退役青年

鄭文燦說，「桃園青年安薪就業讚」方案，針對設籍桃園未滿卅歲、高中（職）以上學校畢業的待業青年，經就業服務處推介工作並受僱於同一事業單位滿六個月，即可申請二萬一千元獎勵金，事業單位也可獲一萬元僱用獎勵，市府希望透過補助來協助青年就業，而今年起也將退役青年納入。

另具有榮民（眷）身分，於退輔會職訓中心結訓後，亦可參與「證照讚—桃園青年技術士證照獎勵方案」，考取甲技術士證照可請領二萬元獎勵金，乙級則是八千元。

鄭文燦表示，退輔會職訓中心坐落於虎頭山底下，是北台灣最好的職訓基地，市府與退輔會職訓中心、榮服處合作推動許多就業服務媒合計畫，包括大型就業博覽會、中小型媒合活動等，成效良好，去年約有九萬八千人次參加就業媒合計畫，成功就業者高達七成三，在職訓計畫部分亦有二千人參加。