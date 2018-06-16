〈北部〉蘆竹竹筍嘉年華 44歲許登科首賽奪冠

2018-06-16

陳振慶摘下「甜筍王」

〔記者魏瑾筠／蘆竹報導〕時值綠竹筍產季，蘆竹區農會第十四屆竹筍嘉年華昨在農會大樓登場，結合蘆峰筍評鑑、地方特色創意料理展及蘆峰系列農產品展售，吸引數百位民眾共襄盛舉，其中蘆峰筍評鑑共吸引四十戶筍農參賽，由評審根據外觀、色澤等項目進行評比，最終由首次參賽的四十四歲許登科奪得冠軍，而「甜筍王」由陳振慶奪得。

許登科昨因工作不克前往領獎，堂哥許日昌代表領獎時表示，許登科在坑子里種植約○．一公頃綠竹筍，他種植的綠竹筍多是自產自銷，由於口感鮮甜、美味，在街坊鄰居、友人口耳相傳下，經常供不應求，一採收就被搶購一空。

蘆竹區農會指導員黃鍵威說，綠竹筍的評鑑標準，外觀及色澤共占五十％，其次是柔嫩度及甜度各占廿五％，其中，外觀及色澤由桃園區農業改良場兩位指導員擔任評審，柔嫩度及甜度則由專業儀器檢測，許登科栽種的綠竹筍在各項成績加總後，是所有參賽筍農分數最高的，亞軍則為陳徐菊、許春煌，季軍陳振慶、蘇樹欉、蘇進順，殿軍李銘訓、黃文財、許春同、陳中釗、陳來春。

黃鍵威說，蘆竹區目前以水稻栽種面積一千三百多公頃為最多，其次為綠竹筍約有一百公頃，接著為草花五十公頃、蘆峰茶廿五公頃及有機蔬菜等，由於綠竹筍需要充沛的水量，今年受到氣候影響，產量比往年少，而蘆峰筍產期自六月起到八月，近日適逢雨季、可望藉此提升產量。