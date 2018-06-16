〈北部〉改善復興山地醫療 長庚醫院每年投入千萬

2018-06-16

〔記者謝武雄／桃園報導〕為全面提升復興區山地醫療品質，桃園市政府、長庚醫院昨簽署合作備忘錄，由市長鄭文燦、長庚醫療財團法人主任委員程文俊代表雙方簽約，長庚醫院從今年起將提供「兒童心智篩檢進階治療」等醫療照護五大計畫，讓醫療深入學校、家庭，服務對象更從兒童到老人家的居家關懷，預計每年投入一千萬元，更貼近當地民眾的醫療需求。

簽約儀式於市府會議室舉行，包括衛生局長王文彥、原住民族行政局長林日龍、聖保祿醫院副院長陳志忠等人都出席。

鄭文燦表示，復興區人口約有一萬二千人，自二○○二年起配合健保署計畫，包含林口長庚醫院、聖保祿醫院、高揚威診所及復興區衛生所，共同在後山地區提供全天候廿四小時急診、每日三時段門診及每週三次的巡迴醫療服務，加強偏鄉醫療能量。

程文俊表示，隨著當地民眾對醫療需求的增加，林口長庚醫院近年來每年投入超過五百萬元，提供婦產科、兒科、眼科、胃腸肝膽科、中醫針傷科、復健科、牙科等專科門診，以及兒童心智篩檢、健康管理、健康篩檢、疾病個案管理、結核病篩檢等，提供更完善健康服務，此次簽署合作備忘錄，將再提供醫療照護五大計畫。

符合當地需求 規劃五大計畫

衛生局長王文彥表示，此次醫療照護五大計畫由衛生局、長庚醫院共同規劃，以符合當地需求為出發點，其中「B、C肝炎疾病擴大追蹤照護」將針對未達健保給付個案，提供自費藥物治療及檢測服務；「居家醫療關懷照護」提供長者或行動不便患者居家醫療照護；「兒童心智篩檢進階治療」則是針對後山幼兒園提供聯合評估、篩檢與復健治療；「學童、青少年健康促進」將深入校園進行衛教宣導，提供進階健康檢查及體適能測試；「關節炎整合治療」主要是考量當地民眾以農務及勞力密集工作為主，多數患有肌肉骨骼方面病痛，將增設復健科門診以切合需求。

鄭文燦也提到，衛福部推行「雁行專案」，希望藉由大醫院及小診所合作，落實醫療轉診制度，長庚醫院率先讓利，與小診所相互分工合作，未來與長庚醫院合作的基層診所及社區醫院將有認證標章，也可獲得病患更大的信賴。