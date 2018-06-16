〈北部〉200人減至115人 宜特學生數創新低

2018-06-16

今年國中部僅5新生 差點減班

〔記者江志雄／宜蘭報導〕少子化浪潮，特殊教育也面臨衝擊！國立宜蘭特教學校新生人數逐年減少，今年國中部新生五人差點減班，全校學生數只有一百一十五人，與全盛時期相較幾乎砍半，創下建校二十年來新低。

宜蘭特教學校一九九八年設校，招收宜蘭縣內中度、重度、極重度身心障礙學生，國中部每年級一個班，高職部每年級三班，學生總數一度達兩百人，還曾因僧多粥少，校方啟動篩選機制、並臨時增班因應。

但最近幾年，宜特新生減少，全校學生總數猶如溜滑梯般逐年遞減，一○一學年度還有一百六十二人，之後每年以減少十多人速度往下掉，下學年剩下一百一十五人，今年國一還差點開不了班。

「照顧弱勢！」校長曾坤祥說，宜特國中部每班最少九人才能成班，上限十四人，今年新生僅五人，校方以照顧弱勢身障生為由，爭取國一如期開班，獲教育部國教署同 意，化解減班危機。

到各校教學分享 積極招生因應

曾坤祥指出，少子化趨勢，各校新生銳減，宜特難以置身事外，一旦減班，不僅影響學生受教權，同時衍生超額教師問題，校方持續派員到各國中小學特教班、資源班作教學分享，邀請小小特教生及家長到校參訪，積極對外招生。

宜特昨天舉辦畢業典禮，有高職部三十五人、國中部六人，合計四十一名畢業生；國中部畢業生直升高職部，高職部也有八位畢業生找到頭路，從事房務、水產與餅乾包裝、超商清潔、洗車工作；學校也透過縣府勞工處、社會處，幫其他高職部畢業生推薦職缺。