〈北部〉里長用除草劑 竹縣117線旁綠草枯黃

2018-06-16

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣竹北市、新埔鎮，往來湖口鄉新竹工業區的縣道一一七線，兩側原本綠色草木變成一片枯黃，民眾懷疑是使用除草劑造成，憂心影響生態環境。

新竹縣府：發文13鄉鎮市公所宣導

養護單位新竹縣政府工務處表示，經確認是里長所為，昨天已發文十三鄉鎮市公所加強宣導不用藥劑除草，避免污染環境。

荒野保護協會、主婦聯盟等多個環保團體與綠黨、樹黨，有鑑於除草劑影響生態、土壤和水源，推動實施除草劑管理自治條例，去年九月並前往新竹縣、市議會請願，希望兩縣市盡速訂定除草劑管理自治條例，以免除草劑不當使用影響民眾健康。

縣府工務處養護科長張淇銘表示，縣府執行道路養護，不會用除草劑，若委託公所代為執行，也不同意使用藥劑。

張淇銘說，使用除草劑雖然方便又省工，據說可長達半年不用再除草；但考量對生態環境的影響，縣府委外養護道路早已不使用藥劑。

雖然里長出自一片熱心，因為夏天到了，草長很快，為維護行車安全「主動協助除草」。仍請他日後通報公所或縣府處理，不要自己做，並發文各鄉鎮市公所向各村里、社區加強宣導。

縣府去年底推動打造台三線浪漫空間美化方案，由「台三線割草大隊—蜜蜂守護計畫」奪得第一，割草大隊除了割草，還要舉辦巡迴講座，宣導除草劑的危害，並將推動「新竹縣除草劑管理自治條例」，希望縣府設立專法保護環境。