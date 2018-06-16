〈北部〉禮堂變危樓 啟新國中擠在教室辦畢典

2018-06-16

鋼筋外露評估建議拆除 但無法重建

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕又到鳳凰花開，驪歌高唱的畢業季；對畢業生而言，畢業典禮也是人生中，值得紀念的一天。但苗栗縣通霄鎮啟新國中今年的廿五名畢業生，因學校禮堂鋼筋外露，成為危樓，卻無法像其他學校的畢業生，在寬敞的學校活動中心享受畢業的榮耀，得擠在教室內，讓當地人士也為畢業生叫屈。

苗栗縣政府教育處指出，縣府國民教育科之前曾經補助三十萬經費針對啟新國中活動中心進行耐震評估，評估後報告書建議拆除。但家長反映，若拆除也要重建，不過，因啟新國中現今學生數較少，不符合國教署重建新的活動中心比例無法重建，在此前提之下，只好先保留，但也拉起封鎖線，禁止學生進入。

通霄鎮內島里前里長洪文祥說，啟新國中學區，包括內島、新埔、白沙等地區，且學校建校不過三十七年，校園硬體設施卻已破舊不堪，如何讓家長放心讓孩子送往就讀？

洪文祥說，地方都知道這並非學校能處理，但學校已向縣府反映，縣府也找專家進行過評估，但評估後，遲遲未見縣府有更進一步的改善作為；尤其對比各校，苑裡鎮縣立苑裡高中國中部、後龍鎮後龍國中的老舊校舍都將改建，更讓人感到情何以堪。

苗栗縣府：可用較寬敞空間辦理

接獲洪文祥陳情的縣議員周玉滿也直說「離譜！」她指出，學校活動中心，不僅是學生體育、社團活動之處，也可能是學校與社區民眾集會場所，但如今建物樑柱鋼筋外露，且牆壁一敲可以聽到空洞聲，顯示建物已岌岌可危危，直批這樣的教學環境對於啟新國中的學生太過「不公平！」

教育處表示，並非縣府不想改善，但依國教署公式計算，啟新國中只需要十一間校舍，目前已有二十二間校舍，原則上無法重建。若學校畢業典禮有相關集會需求，建議可使用較寬敞空間如圖書館等；目前全縣國中小活動中心，僅有啟新國中有此狀況。