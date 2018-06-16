〈北部〉城鎮之心工程補助 2老社區將換新貌

2018-06-16

僑愛社區 人行步道七月完工

〔記者周敏鴻／八德報導〕內政部「城鎮之心工程計畫」補助，桃園市政府選定大溪區「僑愛社區」與八德區「陸光四村」申請。僑愛社區由大溪區公所負責，正在進行人行步道鋪設，預計七月完工；陸光四村則由市府養護工程處負責，第一期工程預計十二月完工。

陸光四村 將分兩期改善環境

使用已十九年的「陸光四村」，社區公共空間陸續出現地坪不平整、設施老舊等問題，市長鄭文燦昨天宣布將進行第一期改善工程，經費約一千九百萬元，更新無障礙坡道與鋪面、加強綠美化工程等，要讓陸光四村成為友善無礙的居住環境。

養工處表示，陸光四村第一期改善工程預計於八月動工、十二月就能完工，改善的內容包括廣植兩千兩百多株綠樹，並增設卅處無障礙坡道、一百四十公尺長的排水溝、休憩棚架六座以及座椅等，另將會拆除六處車阻、重新鋪設三千一百平方公尺的平整地坪等，完工後老社區的公共空間可望換上新風貌。

鄭文燦表示，陸光四村於一九九九年完工啟用，已有多處地坪不平整、休憩座椅設施老舊等問題，加上陸光四村居民約一成六是六十五歲以上的長者，才被市府選定申請「城鎮之心工程計畫」補助；改善工程總經費近三千萬元，由中央政府補助六成五、地方政府出資三成五，第一期工程經費約一千九百萬元，完工後將再斥資約一千萬元進行第二期工程，針對第一期未納入的五處公共空間，設置無障礙坡道、休憩座椅等。

非例行性計畫 無新補助申請

市府表示，營建署以特別預算執行的「城鎮之心工程計畫」，屬於非例行性的計畫，目前暫時沒有新的補助申請，未來若再推計畫，仍將交由公家機關如區公所等單位推薦有開放空間的社區，才能申請補助。