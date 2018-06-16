〈北部〉降雨量有限 石門水庫進帳1天供水量

2018-06-16

〔記者許倬勛／大溪報導〕受熱帶性低氣壓影響，各地出現雨勢，不過，石門水庫集水區近日雖有降雨但不明顯，集水區從十四日至昨日晚間六點止，累積雨量約一二六毫米，進水量約三○○萬噸，約可供全桃園市農業、民生一日用水，而大壩水位暫時止跌、微升至二二二．四五公尺，累積蓄水量六四○六萬噸，蓄水率卅％，尚有一億四○○○萬噸蓄水空間，目前石門水庫水情仍維持略緊張的綠燈。

集水區降雨29毫米 盼持續下雨

石門水庫代表水情的指標，包括沉入庫區的土地公廟、奎輝峭壁、酋長石、夢幻草原都露出，山壁裸露在水面上面越來越多，顯示庫容裡面的原水越來越少；北區水資源局表示，原本期待這波降雨能夠落在集水區，讓水位回穩、持續拉升，但近日降雨量都十分有限，例如昨天石門水庫集水區的降雨量僅約廿九毫米，水位只有略微回升而已，期盼這波雨勢可持續到下週，以稍稍緩解水庫的渴。

石門水庫今年農曆春節期間達到滿水位，因三、四月的降雨量偏少，加上每天供應一期稻作農業用水和桃園地區民生公共給水約二五○萬噸，為了減輕供水壓力採「北水南調」策略。北水局表示，從十一日起對於農業灌溉用水改以七五折供水（平時每天約一五○萬噸，抗旱期間九折供水），並採取滾動式管理，以度過水情較為緊張的期間，呼籲民眾落實節約用水。

北水局表示，另為防範鋒面可能帶來豪雨，將全力動員維護各水庫閘門等機具設備，並請自來水公司加強維護自來水加壓站及清除自來水淨水廠淤泥，以及建立與地方政府聯繫平台，確保豪雨期間能達到「穩定供水」目標。

除非有打雷 龍舟賽下雨不影響

市長盃龍舟賽將於今、明兩天於龍潭大池舉行，因遲遲未降雨導致大池水位降低、優養化，龍潭區公所指出，由於近日的降雨順利落在上游集水區，目前大池水位從上週平均一六○公分上升至一七○公分，從五月底起每天運作廿小時、供應大池五百噸水量的二口備用井也暫時關閉；龍潭區公所民政課長黃世琪表示，除非有打雷情形，否則降雨不會影響龍舟賽進行。