〈中部〉烏日成功西路 將拓寬為15米道

2018-06-16

路狹車禍多 住戶掛白布條抗議

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日成功嶺旁的成功西路可通往第九公墓、望高寮及工業區，是非常重要的道路，但因為路狹彎道又多，常常發生車禍，而且逢清明掃墓就嚴重塞車，住戶抱怨連連，表示多年前就向市府陳情，市府雖承諾會進行拓寬，但至今仍未有任何動作，陷駕駛於危機中，因此在路口掛上白布條表達抗議。

市府正辦理水保審查 全力推動

建設局新工處土木科長楊傑漢指出，成功西路的拓寬案原本就在規劃中，過去因環評需要進行相關作業，四月環評法修正通過，現在已不需要環評，市府正辦理水土保持計畫書的審查、全力推動，一旦通過，便可進行用地取得的作業，全長約四三二○公尺，預計規劃十五米寬雙向各一車道，路肩可同時為自行車道，公路的定線線型配合地形及既有道路，力求線型平順，完工後，將可改善路況。

烏日成功西路拓寬案，附近住戶早在縣市合併前就提出要求，市府雖有規劃，但至今遲遲未動工，讓附近住戶相當不滿，紛紛向市議員陳世凱陳情。

林姓住戶表示，成功西路路小又彎，有很長的路段根本無法會車，時常發生車禍，此條路可通往第九公墓及工業區、望高寮，但因路太小，一到晚上大家就不敢開。

住戶指出，拓寬成功西路是很多住戶的心願，而且在縣市合併前就提出，但至今市府仍無動作，因此掛上白布條抗議。