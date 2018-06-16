〈中部〉鐵砧山劍井取午時水 送限量紀念瓶

2018-06-16

昨天封井 端午節上午11時開放

〔記者張軒哲／台中報導〕端午節鐵砧山取午時水將於十八日上午十時在劍井前廣場舉辦，為避免民眾搶水，市府風景區管理所（簡稱風管所）準備五百份鐵砧山劍井紀念水瓶，並提醒民眾，活動之前為了清潔井體及辦理祈福儀式，劍井將封閉暫停使用，封井時間自十五日下午四時至十八日上午十一時，端午節上午欲取水民眾，可當日排隊領取。

大甲鐵砧山劍井聞名全國，民眾來鐵砧山走步道，常到劍井訪古蹟，民間盛傳劍井午時水可避邪，民眾取水回家後，煮飯煮菜加一點水或拿來泡茶，往年一早井水很快被取光，民眾只好耐心等候井水湧出，常發生民眾爭相取水而產生口角。

近年市府風管所會先將劍井覆蓋，直到端午節上午才開蓋，並搭棚架讓民眾排隊取水，準備點心等，讓取水活動變得更有秩序，民眾有吃又有拿。

風管所表示，地方傳聞開台英雄鄭成功率領部隊經過鐵砧山，當時全軍兵疲馬困又無水可用，鄭成功拔劍刺向地面，跪求湧泉，果然地面裂開湧出泉水，就成了劍井地名的由來，讓劍井井水增添傳奇性。

鐵砧山除了設有劍井，其他景點有國姓廟、鄭成功紀念館、國軍紀念公園、永信運動公園，今年初也新增露營區，還有藝術融入生活的雕塑廣場及中正公園等景觀設施，取水民眾不妨順便踏青，欣賞鐵砧山美景。