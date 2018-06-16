〈中部〉家長會長挺蕉農 畢業生人手一串

2018-06-16

〔記者蔡淑媛／台中報導〕香蕉盛產、價格崩盤，蕉農損失慘重，網傳有國小畢業典禮，竟然乾脆把香蕉當獎品頒贈，市長獎頒贈五串、議長獎兩串、校長獎一串，教育局長還親自出馬頒香蕉，不過事後查證，這是北屯建功國小家長會長自掏腰包，向南部蕉農訂購了一千公斤，額外送給每名畢業生一串蕉當畢業禮物，讓人印象深刻。

網路誤傳市長獎、議長獎頒香蕉

「有看過畢業典禮頒香蕉的嗎？」「市長獎五串、議長獎兩串、校長獎一串」，引起網友熱議，驚呼「得獎學生哭哭了！」「這也太便宜行事」，也有網友說「令人一輩子也忘不了的獎品」、「真是太有創意了吧！」

黃乙展自掏腰包 訂香蕉送畢業生

不過記者查證，原來是香蕉盛產造成價格崩盤，建功國小家長會長黃乙展自掏腰包，向產地蕉農訂購了一千公斤的香蕉，在六月十四日畢典當天致贈給每位畢業生一串香蕉，教育局長彭富源到校頒獎，將香蕉轉贈給畢業班的學生代表，得獎學生獎品不是只有香蕉，而是附贈給全校畢業生，一起品嚐香蕉美味和幫助蕉農。

台中市教育局也將建功國小送香蕉做畢業禮物寫成新聞稿放上官網，形容送香蕉的家長會長黃乙展是「師生口中的公益天使」、「學生從教育界大家長彭局長手中接過香蕉，都感覺意義非凡，香蕉彷彿更加神聖了起來。」校方藉由送蕉善行，希望畢業生肩負起關懷他人的使命，傳承熱心公益，奉獻心力幫助每一個需要幫助的人。

六年五班的瑜臻說，雖然不喜歡吃香蕉，但是想到可以幫助蕉農，吃起來就更有味道了，回家也會認真吃，還要叫媽媽多去買香蕉。