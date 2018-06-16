〈中部〉不要爛香蕉 草屯拒設性侵犯治療所

2018-06-16

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕中央有意在部立草屯療養院（簡稱草療）等院所擇一設性侵犯刑後強制治療所，南投縣草屯鎮民強烈反對，昨由鎮代莊士傑帶領到草療舉白布條抗議，並以吃香蕉傳達「支持蕉農吃香蕉，爛香蕉滾出草屯」，拒絕草療作為性侵犯強制治療處所；對此，草療表示，已向中央表達院內已滿床不適宜設置。

以草屯鎮的里長、社區理事長、鎮代、縣議員為主的抗議群眾，昨日由發起人鎮代莊士傑帶領，在部立草屯療養院大門口，高舉「拒絕強姦犯進住」、「誓死保衛地方安全」等白布條，群呼抗議口號，表達地方堅決反對法務部和衛福部，有意將「性侵加害人刑後強制治療所」設在草療。

抗議群眾也載了一車的香蕉，將性侵犯比作「爛香蕉」，現場吃起香蕉，表示吃香蕉助蕉農，但「爛香蕉」必須滾出草療。

莊士傑表示，性侵犯的再犯率很高，草療住院的多是精神病友，他們都是弱勢，根本無力對抗性侵犯，因此地方拒絕性侵犯安置在草療治療。此次是找里長和民代來抗議，若中央不聽下次將號召全鎮鎮民大規模抗爭。

草療︰已拒絕中央

草療副院長丁碩彥昨代表院方接受莊士傑等人的陳情書及一大串香蕉，他強調，上月三十一日中央在該院開設置「性侵加害人刑後強制治療所」評估會議，當時院方就向中央表達該院一千床病床安置慢性精病友，現都已滿床，無法安置刑後的性侵犯進行治療。