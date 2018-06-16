〈中部〉端午連假 水社、伊達邵商圈規劃徒步區

2018-06-16

台廿一線二線道禁止路邊停車

〔記者劉濱銓／南投報導〕今起三天端午連假，南投知名景點日月潭預計掀起旅遊潮，為此轄區集集警分局規劃交管勤務，除台廿一線二線道禁止路邊停車，熱鬧的水社、伊達邵商圈也規劃為徒步區。觀光業者則趁勢推出活動與優惠，潭區雲品酒店有端午節立蛋、泳池龍舟賽，訂房率高達九成，反觀溪頭園區，因受大雨預期心理影響，訂房掉一成；九族文化村則是在連假推出憑優惠券購票現折二百元。

集集警方表示，潭區水社、伊達邵街區狹小，為防止車輛與大量遊客爭道，規劃徒步區確保行人安全，連假期間每天上午九時至下午六時，開放台廿一線六十五K往頭社方向的四線道外側路邊停車，水社路段、往頭社方向的二線道則是禁止停放，籲請用路人配合。

雲品酒店推出泳池龍舟賽

日月潭雲品酒店表示，受惠端午連假檔期，住房超過九成，而在連假也推出泳池龍舟賽，端午節還有立蛋活動。溪頭園區則指出，近來南部受大雨影響，雖然南投未見明顯雨勢，但園區訂房仍衰退一成，整體訂房約七、八成。

九族下載優惠券購票現省二百元

九族文化村表示，迎接端午連假，原本入園全票為八百五十元，現只要憑優惠券，購票現省二百元，連假也有彩繪立蛋、陸上龍舟賽等，優惠券可上網下載 https://goo.gl/B2X6AA。