〈中部〉六腳銀膠菊蔓延 民眾可通報處理

2018-06-16

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣六腳鄉部分村落的道路旁、農地上，「國際毒草」銀膠菊擴散，由於它有毒性，會造成人體過敏、皮膚炎及鼻炎等，民眾頗為擔憂；縣府農業處綠化保育科長石蕙菱表示，將請各公所加強巡查清除，民眾發現時，也可向公所、農業處通報處理。

嘉義長庚醫院中醫科主任吳清源說，銀膠菊上的柔毛及開花時的花粉容易造成鼻子過敏，出現打噴嚏、流鼻水等症狀，皮膚部分輕微會發癢，嚴重會有蕁麻疹症狀；有些病人來自嘉義海區，問診發現周遭有相似植物，研判是銀膠菊造成，中醫採調理體質降低過敏症狀，西醫多會使用過敏藥物治療。

六腳鄉民陳正忠說，竹本村、正義村部分產業道路兩旁銀膠菊蔓延，有的路段長達數十公尺，甚至農地上也長一大片，長輩大多不知銀膠菊有毒，他則提醒勿接觸；鄉民黃正儀說，銀膠菊開白色的花朵，看起來很漂亮，以為是滿天星，打算摘回家擺設，沒想到是有毒植物。

石蕙菱表示，銀膠菊是外來入侵植物，在縣內低海拔的空地、路邊、河邊等處會發現，若生長在私有地，由地主自行移除，須採人工連根拔除的方式處理，拔除的植株可置於黑色塑膠袋，悶腐乾燥後再送垃圾車運到焚化場焚毀，處理銀膠菊時須穿著長袖衣物或袖套、戴手套和口罩，避免直接碰觸，若有接觸到植株要儘速洗手。