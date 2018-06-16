〈中部〉改善淹水》過溝中排設抽水站 年底發包

2018-06-16

水利署核定 總經費九一○○萬

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣東石鄉西崙村磚仔窯、掌潭村與布袋鎮過溝里等地，每逢豪大雨必淹水，縣府水利處向經濟部水利署爭取在過溝中排設置抽水站，改善排水事宜，本週已獲同意，總經費九千一百萬元，年底前發包施工。

東石鄉、布袋鎮交界的掌潭、過溝逢雨必淹，前年梅姬颱風來襲時嚴重淹水，掌潭社區活動中心一帶汪洋一片，鄉親期盼能改善；縣議員蔡鼎三、姜梅紅及蔡瑋傑等人，在縣議會總質詢時關心此事，要求水利處說明處理進度。

水利處長林谷樺表示，已辦理過溝中排堤岸加高、縣道一五七線箱涵工程等改善措施，但該處地勢低，大雨時積水難排出，因此向水利署爭取設置抽水站，計畫已獲核定，因有部分用地為私有地，將進行用地徵收及地主說明會等。

掌潭活動中心設陰井延宕 惹怨

姜梅紅說，水利處去年請包商在掌潭活動中心裝設陰井，增加儲水量來吸納積水，但陰井今年三月放在活動中心，卻沒施工，四、五月聯繫水利處，仍沒動工，六月五日在議會質詢後才施工，前天東石鄉降小雨，活動中心積水，居民抱怨連連，揶揄「好像被遺忘的工程」。

林谷樺回應，掌潭活動中心是當地地勢較低處，設置陰井工程運用梅姬颱風災後治水經費，和其他治水工程合併施作，包商拖延時間，已促其儘快完工，並加裝水閘門阻水和抽水機排水，可改善當地易積、淹水情形。