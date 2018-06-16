〈中部〉顧孫也助學 嘉特頒獎「全勤奶奶」

2018-06-16

〔記者王善嬿、蔡宗勳／嘉義報導〕畢業季到，嘉義市三十二所公立國中、小學的學業成績優異畢業生共二百四十二名，昨分別獲頒市長獎、議長獎，其中大同國小畢業生黃文賢在一年級時，因車禍傷及腦部導致肢體無力，須坐輪椅代步，昨拄著拐杖由阿嬤黃黎瑞陪同上台，自市長涂醒哲手中接受獎狀，展現生命韌性；嘉義特殊教育學校畢業生陳柏岑的奶奶江昱慧，除接送外孫上、下學，學校活動也全勤，還捐贈獎學金、水果鼓舞全校學生，校方頒獎牌感謝她的用心。

黃文賢的復健助教黃瓊誼說，文賢因腦傷導致左手無力，二年級時只能躺著，三年級可以站立但走路不穩，復健辛苦，但文賢態度樂觀、不喊苦，還會背九九乘法表，讓阿嬤很驕傲。

嘉特昨辦畢業典禮，患有自閉症的陳柏岑向江昱慧感性告白「奶奶我愛你」，場面溫馨；嘉特校長許碧雲說，江昱慧不只照顧孫子，學校舉辦的活動都會參加，是「全勤奶奶」，不時贊助水果為孩子們加菜，每學年發放獎助學金，三年共發出一萬四千元，學校致贈「嘉惠永銘」獎牌感謝她的用心。

溪口天台殿 獎助優秀畢業生

此外，嘉義縣溪口鄉天台殿昨天頒發溪口鄉各國中、小，與大林鎮的大林國中及大林、平林、三和國小的優秀應屆畢業生獎學金，共有四十五人受獎，國中每人四千一百元、國小每人三千一百元；天台殿主任委員邱耀瑞表示，由於捐助者認為獎學金發放具正面意義，決定明年起頒發對象擴及溪口、大林兩鄉鎮的所有國中、小優秀應屆畢業生。