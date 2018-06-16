〈中部〉虎尾東仁國中沒禮堂 舞台車嗨辦畢典

2018-06-16

〔記者廖淑玲／雲林報導〕沒禮堂，虎尾東仁國中昨天在戶外辦畢業典禮，請來舞台車助陣，天公作美沒有下雨，順利完成；虎尾國中則為畢業孩子準備美麗花門，由各班導師帶大家繞校一圈，為國中階段留下美好的回憶。

東仁國中請來舞台車辦畢業典禮，除了送筆電還有畢業學生摸彩，讓一百四十九名畢業生嗨翻天，原本大家都擔心天氣不佳，幸好到活動結束都無雨，校長林彩玲說「感謝老天」。

校長︰符合鄉土味 師生樂唱跳

林彩玲指出，當初設校規劃只是中途之家，因此沒有設計禮堂，十餘年來也因欠缺經費而無法完成，但為了讓畢業生有個辦畢業典禮的好場地，又考量另搭舞台、加上租借音響太花錢，校方才租用舞台車，既省錢又符合雲林的鄉土味。

為鼓勵學生努力向學，立期電線電纜董事長李倉期贈送國中會考五Ａ以上學生一人一部筆記型電腦，共有十一人獲獎，由該校榮譽會長阿嬤、李倉期的二姊李彩雲代頒，氣氛熱絡，師長們還說明年應該要加跳鋼管舞。

林彩玲表示，畢業典禮完全以孩子為主角，每個畢業班都上台表演，拉著導師又唱又跳慶祝畢業，家長會長曾學雄為畢業班準備紅包感謝他們的辛勞，畢業生還有摸彩，歡樂氣氛沖淡畢業離別的感傷。

虎尾國中畢典 走花門巡禮校園

榮獲雲林縣閱讀磐石銀質獎的虎尾國中，昨天畢業典禮各班畢業生創意進場，搭配各班精心製作的影片，贏得全場掌聲不斷，在校生也以話劇表演歡送，校方布置美麗的花門，祝福畢業生迎向璀璨未來。