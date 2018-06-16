〈中部〉《東京取經》台中綠空廊道 擬讓青創家進駐

2018-06-16

林佳龍參訪東京軌道空間活化

〔記者黃鐘山／東京報導〕日本軌道運輸與空間活化相當先進，市長林佳龍昨率團參訪東京車站旁的手藝人街「2k540 AKI-OKA ARTISAN」，對高架橋下閒置地帶改造成藝術大街大感興趣，希望台中綠空廊道仿效運用，讓青創家進駐，帶來人氣與商機。

「2k540 AKI-OKA ARTISAN」的「2K540」指的是東京車站往秋葉原方向，路牌二公里五百四十公尺處，「AKI-OKA」則是「秋葉原到御徙町」，「ARTISAN」是法文的「職人」、「工匠」。二○一一年由東日本鐵道集團旗下的開發公司重新整理，打造為高架橋下的手藝人街。

高架橋下 有50家職人店舖進駐

「2k540 AKI-OKA ARTISAN」長二百公尺、寬四十公尺，目前有五十家店舖進駐，職人類別有皮件、天然染、手表、木工、咖啡、金工、陶藝等。開發公司刻意露出橋墩，山手線列車經過還會發出隆隆聲，加上咖啡職人烘焙咖啡豆的香氣，充滿藝文氣息。

市長盼運用在台中綠空廊道

林佳龍說，日本山手線高架橋下的2k540，原本是閒置已久且孳生髒亂的空間，經過改造後，成為藝術家、青年或文創的商店，帶來人氣與商機，希望取經回來運用在台中的綠空廊道。

他又說，從豐原到大慶站的台中鐵路高架化，也有廿一．七公里空間，市府在此規劃包括綠空鐵道與綠廊、自行車道，搭配場站附近將形塑成為商圈，讓青創家進駐，相信日本能做到、台中也能，市府會和台鐵局共同合作，帶動地區整體發展。

林佳龍強調，廿年前在日本工作時，每天都搭乘山手線，作為環線，再轉乘各地鐵，後來他提出大台中山手線，也是發想起源於過去工作生活的背景；舊地重遊看到廢棄的高架橋下空間，能夠活化再利用，也給市府很多借鏡與學習。台中鐵路山海線也要串聯成環線，加上捷運成四通八達的軌道路網。