〈中部〉花博東京宣傳 PIKO太郎飆舞力挺

2018-06-16

〔駐日特派員林翠儀、記者黃鐘山、張軒哲／綜合報導〕市長林佳龍訪日賣力行銷花博，昨日現身東京鬧區澀谷，花博宣傳大使PIKO太郎也到場力挺，除演唱紅遍世界的洗腦神曲PPAP，還熱力秀出PPAP花博版，邀請日客一起去台中花博，林佳龍大讚，直說要回台中推廣PIKO太郎獨創的花博舞。

樂虎、來虎動感十足 萌翻東京街頭

林佳龍與花博吉祥物「樂虎」姊姊、「來虎」弟弟，在東京鬧區澀谷行銷花博，樂虎和來虎在街頭大跳花博舞，動感十足，並和圍觀民眾抱抱合影，熱情與東京民眾互動，萌翻東京街頭。

PIKO太郎現身宣傳記者會，大跳原汁原味神曲PPAP，以詼諧風趣的語言，豐富的肢體表演動作，惹得現場數度哄堂大笑；接著，他演唱PPAP花博版，以日語諧音邀請日客「一起去花博」，還現場即興演出一段花博舞，驚艷眾人。

PIKO太郎獨創花博舞 林佳龍有意推廣

林佳龍看了也笑呵呵，直說「太有創意了！」回台中後要推廣PIKO太郎獨創的花博舞；PIKO太郎說，台灣人很親切，東西又好吃，很喜歡台灣。他還打趣的說，看他衣服的花色就知道他有多愛花，希望這次擔任花博宣傳大使，提升台中在日本的知名度。

林佳龍表示，PIKO太郎認同台中花博的永續理念，欣然答應擔任宣傳大使，台中花博希望藉由PIKO太郎打響名號，也一定能透過PIKO太郎的獨特魅力吸引更多人來台中看花博。而樂虎與來虎在東京街頭與民眾互動時，也引起不少騷動，希望吸引更多日本觀光客參加花博，發展觀光。

另外，華信航空台中直飛東京成田定期航線十四日首航，為了加強宣傳花博，立委洪慈庸協助市府與交通部觀光局溝通，成功協調成田機場提供廿一個電視牆及四十三面電子燈箱廣告，長達一個月宣傳，呈現台中世界花博及花卉、台中意象，以日文、韓文呈現包括后豐鐵馬道、外埔忘憂谷、太陽餅等宣傳，要讓世界看見台中的美，並達到花博擴大宣傳的效果。