〈中部〉差點劃入邵族傳領 水里公所有怨

2018-06-16

憂影響開發 盼避免「先劃再說」

〔記者劉濱銓／南投報導〕近期原民會公布邵族傳統領域（簡稱傳領），惟在正式公告前，水里鄉十九個村中，竟有十四個村都成為邵族傳領，包括市中心的政治商業區都涵蓋在內，最後雖經反映排除水里鄉，但水里鄉公所憂心未來仍有機會被劃入，影響地方建設，要求原民會未來在劃設傳領時，應更加尊重地方意見，避免「先劃再說」造成地方反彈。

原民會︰公布前有與地方溝通

對此，原民會回應，在公布邵族傳領的前一週，就向鄉公所說明即將劃設的範圍，而當時的規劃確實有將水里鄉土地劃入，但經過與地方的討論後，各方意見仍分歧，因此最終公布的範圍便排除了水里鄉，相關流程皆符合程序，並無疑議。

邵族代表︰非一切開發都反對

邵族代表陳忠駿則說，劃設傳領並非是要剝奪任何權利，也並非對於一切開發行為都予以否決，而是要彰顯原住民過去生活的傳統領域，若在建設推行之初能公開資訊、對等溝通，避免邵族祖靈地遭氾濫開發，族人也不會反對，公部門亦無須過於緊張。

水里鄉公所說，原民會原本劃設的邵族傳領，涵蓋水里鄉一半以上土地，境內十九個村中，有十四個村都成為邵族傳領，等於濁水溪以北地區，包括市中心的政治商業區都涵蓋在內。

公所強調，雖然公告前經過反映，最後排除水里鄉，惟之後仍有機會被劃入，一旦被劃入，未來境內公有地若要進行開發，必須取得邵族同意才能進行，恐影響地方建設，相關權益仍要進一步研究，因此，希望原民會基於尊重地方的立場，日後在劃設階段，就應知會地方，避免爭議，公所對於原住民權益皆抱持尊重態度，但經歷此次事件，公所也將持續追蹤傳領劃設事宜。