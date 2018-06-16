〈中部〉藕農「老鷹之手」 見證牛稠山蓮藕發展

2018-06-16

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕紀錄片導演賴麗君以故鄉嘉義縣民雄鄉牛稠山蓮藕發展史拍攝「老鷹之手」，記錄一群目前六十至八十多歲的長者為養家活口，數十年來徒手挖取蓮藕，手指嚴重變形如同「老鷹之手」故事，其中有人靠著這雙手培育四位留美博士，成為鄉里稱道的「驕傲之手」。

導演賴麗君回鄉拍紀錄片

賴麗君說，外界大多只知道台南市白河區是蓮鄉，事實上，牛稠山也是種蓮重鎮，極盛時一百多甲，因人力短缺而逐年減至目前的六十甲，產量占全國三分之一；蓮藕在早年是高經濟作物，除可採蓮子，蓮藕的再製品也炙手可熱，但埋在地底的蓮藕很脆弱，使力稍有不當就會斷裂，價格隨之腰斬，必須徒手小心翼翼挖取，長年下來造成手指扭曲腫脹，蓮農自嘲是「老鷹之手」。

老鷹之手 培育4女成留美博士

育有一男四女的許姓老農，原種植好幾甲水稻，在鄉間算是小康之家，但女兒們太會讀書，靠傳統農作無力支付龐大的學費與生活費，四十幾年前開始種植蓮藕，靠著「老鷹之手」讓四名女兒都留學美國取得博士學位。

賴麗君表示，這兩年引進高壓沖水法將蓮藕沖至地面，蓮農不必再用手挖出蓮藕，產量多出一倍，不過拍紀錄片還原昔日場景時，看到艱辛的過程，忍不住淚流滿面。

賴麗君明下午分享拍攝歷程

民雄文教基金會總幹事賴萬鎮說，賴麗君烈日下和蓮農們拍片，過程和採蓮藕一樣辛苦，賴麗君明天下午兩點半在嘉縣表演藝術中心「嘉義講堂」分享拍攝的心路歷程，民眾免費入場。