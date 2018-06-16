〈中部〉勿搶收 農委會︰每百台斤930元收購濕穀

2018-06-16

農會、糧商收購外運 也有補助

〔記者詹士弘、黃淑莉、林宜樟／綜合報導〕近日豪大雨造成雲嘉南趨於成熟的一期稻作出現稻農搶收現象，行政院農業委員會副主委陳吉仲昨到雲、嘉兩縣時，重申農委會承諾農民繳交公糧後的剩餘糧（自營糧），含水度三十度以下的，由農會保價收購每百台斤九百三十元，協助購貯剩餘糧的農會、糧商若需外調，將每百台斤補貼二十元，原地收存則補貼十元。

陳吉仲呼籲稻農不要搶收濕穀，以免成熟度不夠、品質不佳，造成價格下跌，如果豪雨颱風造成災害，農委會災害補助收購加天然災害救助每公頃一萬八千元，絕對比搶收收入好，不願繳交公糧者，可繳交民營糧商，領取每公頃一萬三千五百元的對地直接給付。

排了五天才等到收割機的雲縣稻農黃溪湖表示，今年水稻產量增加，能趕在下雨前收割完成，雖然價格差一點，但已是連賠三年後首次賺錢。

嘉縣民雄鄉農會總幹事涂文生說，原則上配合剩餘糧保價收購作業，但會造成農會虧損，還有運費等支出，也對之前收割的農民不公平，建議每分地補貼三百到五百元，也請農委會以公文寫清楚補貼辦法。

嘉縣溪口鄉農會總幹事劉純婷表示，溪口農會一天烘乾量為二百噸，連續兩天繳交逾一千噸，只能往外運送，但載運貨車不足，只能一直等到半夜，且農會一時現金不足，前天還向農業金庫借二千萬元付給農民。

陳吉仲回應，農委會將提供單一窗口二十四小時協助各農會收購公糧或自營糧收購時，所需要的車輛緊急調度問題。

雲林昨無降雨 菜價趨平穩

另，西螺果菜市場副理廖美靜說，昨天蔬菜到貨量約九百噸，每公斤均價約十九元，菜價平穩，「菜王」高麗菜到貨達二百三十噸，均價八至二十元，由於沒有下大雨，搶收的情形明顯減少；廖姓菜農表示，空心菜原本每公斤批發價十七元，近日拜氣象局預測大雨來襲之助，上揚至二十七元，趁著價格好，凌晨三點就上工採收。